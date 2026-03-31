国会議事堂正門前で2026年3月28日、「＃オタクによる反戦デモ」が実施され、およそ2000人が集結。漫画家や脚本家、ミュージシャンなどのクリエイターたちとともに、オタク文化を愛する人たちが、イランに攻撃するアメリカとイスラエル、さらには改憲に意欲的な姿勢を見せる高市早苗首相に対する抗議を行った。人気バンドのボーカルからのメッセージ届く冒頭、今回のデモを主催した高橋裕行さんは「クリエイターのみなさんが戦争反