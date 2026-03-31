岡田悠慎 君 スケートボードでオリンピック金メダルを目指している倉敷市の小学生が、岡山市で日々練習を重ねています。世界での活躍を見据える彼の強さの秘訣は。 2026年春に小学4年生になる9歳、岡田悠慎君。スケートボードを華麗に乗りこなします。 （新小学4年生／岡田悠慎 君）「技を成功させたときとか、できなかった技が何回も続けてできるようになったときとか、『よっしゃ！』って感