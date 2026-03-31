今日31日(火)は広く雨が降りましたが、気温が高かった影響で各地から桜の開花・満開の便りが続々と届きました。開花・満開ともに、平年よりも早い所が多くなりました。今日は西日本で季節外れの暑さ桜の開花・満開の便りも続々と今日31日(火)は広く雨が降りましたが、南からは暖気が流れ込み、この時期としては気温が高くなりました。大阪市や岡山市、大分市などでは今年初の夏日(最高気温が25℃以上)になり、徳島県美馬市穴吹で