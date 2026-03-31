ドル円１５９．６５近辺、ユーロドル１．１４７０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、為替相場は静かなスタートとなっている。ドル円は159.71レベル、ユーロドルは1.1465レベルの前日NY終値水準付近での揉み合いとなっている。本日これまでのレンジはドル円が159.49から159.97まで、ユーロドルが1.1448から1.1491までとなっている。 NY原油先物は101ドル台と、東京午前に106ドル台から100ドル台