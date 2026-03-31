米沢市のアパート駐車場で、軽乗用車の窓ガラスを割り、車内から現金を盗んだとして、警察は51歳の男を再逮捕しました。男は、同じ時期に起きた別の車上狙い未遂事件で、すでに逮捕されていました。窃盗の疑いで再逮捕されたのは、本籍、愛媛県松山市の住居不定で無職の男（51）です。警察によりますと、男は去年10月12日午後6時頃から翌13日午後5時20分頃までの間、米沢市本町3丁目のアパート駐車場で、40代の男性が