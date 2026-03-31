日本経済を直撃したホルムズ海峡の封鎖。その影響の甚大さはいまだ測り知れないが、この危機を通じて見えてきた未来型経済があると考察するのは山口明夫氏（経済同友会代表幹事）だ。＊＊＊【実際の写真】“ガッツポーズで絶叫”だけじゃない！ホワイトハウスが公開した「高市首相」の姿依然として中東情勢は揺れ動いていますが、経済界としては早期解決を願う。この一言に尽きます。すでに原油価格が高騰しているばかり