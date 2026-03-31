◆パ・リーグ楽天―ソフトバンク（３１日・楽天モバイル）ソフトバンクは柳田悠岐外野手が開幕４試合連続の「４番・ＤＨ」で出場。米球界から１１年ぶりにＮＰＢに復帰した同学年「８８年世代」の楽天・前田健太と１３年ぶりに対戦した。第１打席は２回無死に左前安打。第２打席は３回２死一、二塁で右前への同点適時打を放った。前回の対戦は２０１３年６月１日で、右越え３ランを放つなど２打数１安打だった。プロ野球を盛