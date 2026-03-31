松竹は3月31日、5月に閉館予定の「大阪松竹座」について、新たな方針を示した。【写真】豪華なやぐらも登場！大阪松竹座“卒業式”の模様同社は昨年8月、大阪松竹座の興行を2026年5月公演をもって終了し、その後、地下店舗も含めて大阪松竹座ビルを閉館すると公表。現在は、さよなら公演が行われており、残るは『御名残四月大歌舞伎』（4月3日〜26日）、『御名残五月大歌舞伎』（5月2日〜26日）となっていた。あらためて、同