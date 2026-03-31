奈良県奈良市のならまちエリアの果てには、謎の“赤レンガの建物”がある。「NDY（なんでやねん）」ことタレントの河合郁人とABCテレビの福井治人アナウンサーが調査すると、皇室にも献上された奈良名物との関係が判明した。 【TVer】河合郁人「泣いてるじゃん」福井治人アナが突然涙した理由は!? 謎の赤レンガの建物は、JR京終駅近くの住宅街にある。その正体は、1864（元治1）年に創業した醤油の老舗・井上本店イ