映画『プラダを着た悪魔』（2006年）の続編『プラダを着た悪魔2』の公開を前に、主演のメリル・ストリープとアン・ハサウェイが来日することが決定した。4月6日から7日にかけて来日し、スペシャルイベントへの登壇やメディア取材を予定している。【動画】『プラダを着た悪魔2』最新映像前作は、トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリル・ストリープ）のアシスタントに採