テレビプロデューサー・佐久間宣行氏（50）が30日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。テレビ局所属なのに、ラジオパーソナリティーを始めたいきさつを明かす場面があった。この日はお笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾と出演。MCのMEGUMIとともにトークをくり広げた。藤森から「ラジオ持つとか、自分が（番組に）にゲストとしてこうやって出るいうのは戦略としてあったん