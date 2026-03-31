◇パ・リーグ楽天―ソフトバンク（2026年3月31日楽天モバイル最強パーク）11年振りに日本球界に復帰した楽天・前田とソフトバンク・柳田の“88年組”対決が実現した。2回の第1打席は柳田の技あり左前打。3回2死一、二塁で迎えた2度目の対決は1ストライクから柳田が147キロ直球を右前に同点タイムリーを放った。前田はオープン戦3試合に先発し防御率3・18。最後の西武戦では6回無失点と万全で迎えたホーム開幕戦だった