住友生命保険の高田幸徳社長が読売新聞のインタビューに応じた。２０２８年度までの３年間で最大１兆円の成長投資を実行する方針を明らかにし、「会社の体力としてストックしてきた資金を外に振り向ける環境が整った」と自信を示した。１月に発売したドル建て積み立ての健康増進型保険「バイタリティ」は、３か月弱で約６万件の契約を獲得した。金利上昇や株高も追い風となり、本業のもうけを示す基礎利益は年３０００億〜４０