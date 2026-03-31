フリーアナウンサーの高橋真麻が30日に自身のアメブロを更新。たけのこ掘りへ訪れたことを報告し、収穫したタケノコを使った料理を公開した。【映像】高橋真麻（44）、“貴重な”夫婦ショットを公開この日、高橋は「タケノコ掘りに行ってきました」と報告し「ママ友に教えてもらった、市原タケノコ園さんで良いタケノコがたくさん採れました」とコメント。同時に収穫したたけのこの写真を公開した。続けて「タケノコの芽を見