■MLBドジャース2ー4ガーディアンズ（日本時間31日、ドジャースタジアム）【写真を見る】「正直僕が一番不安だった」佐々木朗希、葛藤を乗り越えた今季初登板、敗戦の中に掴んだ“収穫”と“自信”ドジャースの佐々木朗希（24）が本拠地のガーディアンズ戦で今季初先発、4回0/3、78球を投げて、被安打4、奪三振4、四死球2、失点1（自責点1）も今季初黒星となった。それでも、左打者の内角へのコントロールとカットボールを上手く