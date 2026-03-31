3月31日、東アジアスーパーリーグ（EASL）は、2025－26シーズンのEASL Awards受賞者を発表。今シーズンは新たに3部門が追加され、過去最多となる5部門での発表となった。決勝当日に発表された「EASL FINALS 2026 MVP presented by Spalding」は、宇都宮ブレックスの比江島慎が受賞。ファイナルズでは平均13.3得点5.3アシスト4.0リバウンド、3ポイントシュート成功率60.0パー