3月31日、B1東地区のレバンガ北海道は、西村優真がユース育成特別枠としての活動を終了し、4月1日より特別指定選手として活動することを発表した。 北海道出身で現在18歳の西村は、182センチ82キロのシューティングガード兼スモールフォワード。U15から北海道のユースでプレーし、U18に所属していた今シーズンはユース育成特別枠の選手としてトップチームにも