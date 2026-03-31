サノヤスホールディングスがこの日の取引終了後に、２６年３月期の連結業績予想について、営業利益を８億円から１０億５０００万円（前期比１．４％減）へ、純利益を７億円から８億５０００万円（同２８．１％減）へ上方修正した。 売上高は２７０億円から２６６億円（同６．４％増）へやや下振れたものの、製造業向けセグメントの乳化・攪拌（かくはん）装置の製造や建設業向けセグメントの空調・給排水・衛生設備の