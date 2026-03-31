瀬戸内地方は湿った空気の影響で雲が広がっています。3月31日夜もおおむね曇りで、岡山県北部では局地的に雨が降るでしょう。 4月1日は低気圧が西から近づくため、広く雨雲がかかる見込みです。朝の最低気温は岡山で13度、津山で11度、高松で12度でしょう。31日朝よりも気温が低くなります。日中の最高気温は岡山で16度、津山と高松で15度の予想です。31日よりも10度以上気温が低くなります。日ごとの寒暖差が大きくなるため、体