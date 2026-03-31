RICOH THETA Z1 51GB レンズキャップセット Amazon新生活セールFinalの先行セールで、リコーの360°カメラ「RICOH THETA Z1 51GB レンズキャップセット」が通常価格12万4,800円のところ、23%OFFの9万6,300円で販売中だ。 RICOH THETA Z1 51GBは、有効2,000万画素の1型裏面照射型CMOSセンサーを2基搭載した360°カメラ。HDR合成機能のほかRAWファイルの保存も可能。レンズキャップ「TL-2」は本体上