ハラスメント対策のため、多くの企業が管理職向け研修などを行っています。一方で、そうした研修を行っても、問題がなくならない企業も少なくありません。大きな要因は「社風」にあるともいえます。（小宮コンサルタンツ代表小宮一慶）なぜ何度研修を重ねてもハラスメント問題がなくならないのか？多くの企業でハラスメント対策の研修が行われています。管理職向けの研修や、パワハラ・セクハラに関するルールの周知など、以前