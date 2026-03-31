4Uが運営する不用品回収サービス「ワンナップライフ」は、健康器具・ダイエット用品を購入した経験があり、かつ現在は使わなくなった器具を所有している全国の成人男女300人を対象に、「健康器具・ダイエット用品の使用実態」に関するアンケート調査を実施した。●「使わなくなった後の実態」に焦点を当てて分析今回の調査では、購入したが使わなくなった健康器具・ダイエット用品の種類、購入金額、使用期間、保管状況、処分