31日の日経225オプション2026年4月限（最終売買日4月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万4424枚だった。うちコールの出来高が7250枚と、プットの7174枚を上回った。コールの出来高トップは5万6000円の886枚（100円安108円）。プットの出来高トップは4万6000円の525枚（5円安310円）だった。 コールプット 出