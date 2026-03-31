31日の日経225オプション2026年5月限（最終売買日5月7日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は2509枚だった。うちプットの出来高が1642枚と、コールの867枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の145枚（15円高1650円）。コールの出来高トップは6万円の125枚（60円安151円）だった。 コールプット 出来高前