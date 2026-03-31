31日の日経225オプション2026年6月限（最終売買日6月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は112枚だった。うちプットの出来高が103枚と、コールの9枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の91枚（2540円）。コールの出来高トップは6万8000円の4枚（57円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格