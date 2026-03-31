卓球の「ITTF男女ワールドカップ2026」がマカオで30日に開幕。日本からは男子5選手、女子4選手の計9選手が出場しており、各選手の活躍には注目が集まっている。今大会に初出場を果たしているのが世界ランキング131位の川上流星（星槎国際高校横浜）。中国メディアが初戦で奮闘を見せた16歳を特集しており、日本の新たな注目株に関心を寄せている。 ■全日本ジュニアを制したホープ 川上は昨年11月の世界ユース