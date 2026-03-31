北海道千歳市の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザで、道はおよそ４５万６０００羽の殺処分を終了したと発表しました。千歳市の養鶏場で３月２４日、多数のニワトリが死んでいるのが見つかり、その後、高病原性鳥インフルエンザへの感染が確認されました。道によりますと、２５日からこの養鶏場で飼育していた採卵用のニワトリすべての殺処分を開始し、３１日までにおよそ４５万６０００羽の殺処分を終了したということです