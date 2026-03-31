北海道小樽市の国道で３月３１日朝、車３台が絡む事故がありました。２人が軽傷を負い、うち１人が病院に搬送されました。前方が大破した２台の車。数十メートル離れた場所には、後ろのタイヤが外れた車もあります。小樽市張碓町付近の国道５号で午前７時前、車３台が衝突しました。警察によりますと、この事故で２人が軽傷を負い、うち１人が病院に搬送されたということです。現場は片側２車線の中央分離帯がある道路で、警