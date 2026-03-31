中国メディアのIT之家によると、人気キャラクター「LABUBU（ラブブ）」を手掛ける中国のトレンド玩具大手、泡泡瑪特（ポップマート）は29日、家電参入第1弾となる「ラブブ冷蔵庫」を公式小紅書（レッドノート）アカウントでお披露目した。本体はコンパクトサイズで、ドアにラブブやTYCOCO（タイココ）などのキャラクターがプリントされ、ドアノブにラブブの3Dモデルが取り付けられている。ラブブとタイココは、香港出身のアーティ