航空エンジンや航空材料の開発・製造に従事する中国航空発動機集団（AECC）が3月29日明らかにしたところによると、同集団傘下の湖南動力機械研究所の水素エネルギー航空動力チームが独自に開発したAEP100液体水素燃料ターボプロップエンジンはこのほど、地上の試験環境に基づく点火と性能調整試験を順調に完了したとのことです。これは、中国が液体水素燃料を用いる航空タービン動力の核心技術を攻略したことを示しています。 今回