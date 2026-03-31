中東情勢の緊張が継続している影響を受け、国際原油価格は米東部時間3月29日夜に始まった今週の取引で上昇を続けています。ニューヨークの原油先物価格は寄り付き後、1バレル103ドル台まで上昇し、ロンドンのブレント原油先物価格は取引中に1バレル116ドルを突破し、米国・イスラエル・イラン間の武力衝突発生以来、取引時間中での最高値に迫りました。米東部時間29日午後8時50分時点で、ニューヨーク商品取引所の5月渡しWTI原油先