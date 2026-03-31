◇MLB ガーディアンズ4-2ドジャース(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)今季初登板となった佐々木朗希投手が試合後に自身の投球について語りました。オープン戦4試合で防御率15.58、四球15と振るわなかった佐々木投手。最終調整の試合では合計8四死球と制球を乱し「前回までは試合中に修正できていたんですけど、今日に関してはそこは分からなかったなと思います」と試合後に本音を語っていました。この日は3回に先制点を奪われ