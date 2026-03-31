カーリング女子で１８年平昌、２２年北京五輪２大会連続メダルのロコ・ソラーレで吉田知那美（３４）が３１日、自身のインスタグラムで退団することを発表した。チームも正式に発表した。明るいキャラクター、流行語大賞も受賞した「そだねー」の象徴でもあったムードメーカーで、不動のサードの退団。１５年に藤沢五月が加入し、１０年以上に渡ってほぼ同じメンバーで戦ってきた人気チームの変化に、カーリング界に大きな衝撃が