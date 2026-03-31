女優で司会者のコリーン・フェルナンデス氏（44）が、元夫の俳優クリスチャン・ウルメン氏（50）から10年以上にわたり「デジタル性暴力」を受けたと告発し、ドイツで大きな波紋を広げている。報道によれば、ウルメン氏は結婚生活を送っていた10年以上の間、彼女になりすました偽プロフィールを作成し、性的なやり取りを重ねたほか、ポルノ的ディープフェイクを含む性的コンテンツを流通させたとされている。フェルナンデス氏はこれ