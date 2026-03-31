熊本県八代市の職員が、酒気帯び運転で摘発された事件を受け、八代市は今日（3月31日）、この職員を停職6か月の懲戒処分にしたと発表しました。 懲戒処分を受けたのは、八代市の支所に勤務する40代の男性参事です。 八代市によりますと、この職員は今年2月14日、正午ごろまで自宅で飲酒した後、午後4時20分ごろに自家用車を運転し、熊本県芦北町内の道路を走行していたところ、巡回中の警察官に止められたということです。 その