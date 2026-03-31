息子を木刀で殴ったとして、熊本市南区白藤の51歳の住職の父親が、暴行の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は、昨日（3月30日）午後10時20分ごろ、熊本市南区の自宅で、24歳の息子の背中や足を、自宅にあった木刀で複数回殴ったということです。 息子は軽傷です。 息子から「父親が暴れている」と110番通報があり現行犯逮捕に至りました。 警察の調べに男は「親として、息子の生活態度などいろいろなことを注