【台北共同】台湾の頼清徳政権は31日、最大野党国民党の鄭麗文主席（党首）が4月に訪中すると発表したことに不快感を示した。台湾の「平和統一」をアピールする中国の思惑に乗せられることを警戒。中台関係に影響する協議を頼政権の頭越しに進めないよう、けん制した。国民党は鄭氏が7日から訪中すると3月30日に発表した。中国共産党の習近平総書記（国家主席）と会談する見通しだ。台湾の卓栄泰行政院長（首相）は31日「いか