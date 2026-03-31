モデルの大倉士門とタレントの山之内すずが３１日、東京・代々木第一体育館で行われた体験型ティーンズフェス「超十代−ＵＬＴＲＡＴＥＥＮＳＦＥＳ−２０２６＠ＴＯＫＹＯ」に出演し、取材に応じた。季節柄、最近卒業したことを聞かれた山之内は「怠惰な生活」といい「皿洗いや朝のベッドメークなど、今まで後回しにしていたことをすぐにやるようになった。頑張って続けたい」と願望を語った。大倉は、新生活に挑戦