来年度予算案は3月31日までに参院を通過せず、これで高市早苗総理が目指していた予算の年度内成立はなくなった。ただ4月11日までに議決されないと衆院の議決が優先されて自然成立するのと、11日までの暫定予算8.5兆円分はすでに成立しているので、国民生活への影響はない。高市総理が“激オコ”問題は「年度内成立」を公言していた高市総理の「メンツ」がつぶれたことだ。ある閣僚経験者によると総理は自民の参院幹部に対し「激オ