前西武監督の松井稼頭央氏（50）が28日、ニッポン放送「ショウアップナイター60周年名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。将来的なメジャー移籍を期待する若手選手を指名した。インタビュアーを務めた煙山光紀アナウンサー（63）から「松井稼頭央さんの目から見て、将来メジャーに行ったら面白いんじゃないかという選手がもしいましたら」と聞かれた時だった。「そうですね、セ・リーグでしたら阪神の佐藤選手。内