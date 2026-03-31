群馬県教育委員会は2026年4月1日付の公立学校教員の異動について発表した。県立学校の人事は以下の通り。県立校長退職職名氏名勤務校校長上原清司前工校長関口博士高北校長郄橋康渋女校長大槻恭子藤中央校長一場哲夫藤工校長町田英之赤城特校長角田もと江渋川特県立教頭退職職名氏名勤務校教