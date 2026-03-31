東京電力ホールディングス（ＨＤ）が行っていた提携先企業の募集が３１日、応募期限を迎えた。これまでに投資ファンドやエネルギー会社など国内外の数十社が応募したとみられる。東電は今後、社外取締役を中心に構成する「アライアンス検討委員会」で提案内容を精査し、提携先を選定する方針。東電は２月、福島第一原子力発電所事故の対応費用の捻出に向け、脱炭素やデータセンター事業を軸に提携先の募集を始めた。業種や売