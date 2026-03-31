「大相撲・春巡業」（３１日、ジーライオンアリーナ神戸）大関安青錦（２２）＝安治川＝が負傷により休場した。昨年４月に開業したジーライオンアリーナで初めて開催される巡業の結びの一番で横綱豊昇龍と対戦する予定だったが、豊昇龍対大関琴桜に急きょ変更。結び前に琴桜と組まれていた大関霧島は宇良と対戦した。これにより、関学大出身で兵庫県とも縁の深い人気力士・宇良はこの日２番相撲を取ることになった。本来の取