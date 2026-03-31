BS-TBS「町中華で飲ろうぜ」（月曜後10・00）にレギュラー出演していた女優・清田みくり（23）が31日、自身のインスタグラムを更新。芸能界引退を前に感謝のメッセージをつづった。今月2日放送の「町中華…」で「今年の3月末をもちまして、芸能界を離れる選択をしました」と明かしていたが、この日に「改めまして3月末で芸能活動を終了させていただくことになりました。これまで応援してくださった皆様、作品作りの仲間に入