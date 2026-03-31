埼玉県と群馬県のレンタルビデオ店に侵入し、スマートフォンなどを盗んだ疑いで男女4人が逮捕されました。三浦祐太容疑者（22）ら4人は2025年11月、埼玉・鶴ヶ島市と群馬・伊勢崎市のレンタルビデオ店に相次いで侵入し、スマホやゲーム機などあわせて270万円相当を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、容疑者の一部は「SNSで高額バイトに応募した」と供述しているということです。