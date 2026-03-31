こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年3月31日(火)0時から4月2日(木)23時59分まで「Amazon新生活Final先行セール」を開催中。現在、ACアダプターでは考えられないほど小さなボディで、最大67Wクラスの出力ができる3つのポートを備えた、CIO（シーアイオー）の高性能急速充電器「NovaPort TRIOII 65W」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品