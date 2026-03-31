Photo: 佐々倉男子 2026年2月25日の記事を編集して再掲載しています。充電器とケーブルを別々に持ち歩く生活が、これ1台で終わりました。UGREEN「65W 充電器 巻き取り式」（税込5,880円）は、USB-Cケーブルを本体に内蔵した高出力充電器。使うときだけシュッと引き出し、収納もスルッとワンタッチ。充電まわりの小さなストレスをまとめて消してくれました。充電器＋ケーブルという分離構造に