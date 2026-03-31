インスタグラムで報告フィギュアスケート女子で20歳の吉田陽菜（木下アカデミー）が31日に自身のインスタグラムを更新。「今シーズンで、競技生活を卒業することをご報告いたします」とし、「春から、一年間留学へ行ってきます」と今後について説明した。吉田は「皆さまへ」と題し、「私、吉田陽菜は、今シーズンで、競技生活を卒業することをご報告いたします」とつづった。2005年8月生まれの20歳。トリプルアクセル（3回転