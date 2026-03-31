楽天−ソフトバンクの試合前に一力遼さんが始球式を行った。一力遼さんは球団を通じて「マウンドに立つこと自体が初めての経験で、さらに東北開幕戦の何万人もの観客の方々の前でしたので、スタジアム全体の熱気を感じました。非常に緊張しましたが、観客の皆さまに温かく迎えていただいて、光栄に思います。東北楽天ゴールデンイーグルスは、仙台、東北とともにあるチームですので、2013年の優勝時には、本当に東北全体が盛り