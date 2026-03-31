サカナクションの山口一郎がXに投稿プロ野球は27日に、日本各地で開幕。敵地での3連戦に臨んだ中日は、広島に3連敗を喫した。そんな中、大の中日ファンを公言する大物ミュージシャンが、自身のXに投稿した“現実逃避”が話題を集めている。「今日から開幕です」そう自身のXにつづったのは、昨年の紅白歌合戦にも出演した人気ロックバンド「サカナクション」のボーカル、山口一郎。「今から名古屋です」とつづった後、「ドラゴ